ГИБДД: Виновник ДТП с 4 пострадавшими в Советске был пьян
.Фото: Александр Подгорчук
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Водитель «Волги», устроивший ДТП в Советске, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Напомним, авария произошла на улице Гагарина в среду, 12 сентября в 8:40. Пьяный 22-летний водитель «Волги» превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Рено».
В результате ДТП травмы получили 30-летний водитель и 6-летняя пассажирка «Рено», а также водитель и 20-летний пассажир «Волги».