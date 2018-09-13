В ответ на предложение руки и сердца калининградец получил удар ножом в живот

13 Сент. 17:29 2018-09-13T17:29:46+03:00

Мужчина пообещал помочь с российским гражданством для дочери своей знакомой, если мать девочки выйдет за него замуж

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Светловский городской суд вынес приговор в отношении гражданки Республики Узбекистан, воткнувшей нож в живот своему знакомому.

Дело было в феврале этого года на светловской улице с диссонирующем названием Болотная. Узбекистанка хотела поскорее сделать россиянкой хотя бы свою дочь. Помочь в получении гражданства вызвался знакомый дамы, но при одном условии: бракосочетаться с матерью девочки. Оскорбленная таким предложением руки и сердца дама отказала, после чего разгоряченный претендент якобы набросился на нее и с криком «Так, не доставайся же ты никому!» порезал руку ножом.

В завязавшейся схватке женщина сумела завладеть клинком и в свою очередь пустила его в ход. Точнее, погрузила в область живота оппонента. Что еще? Ах, да! Участники волнующих событий были пьяны.

Раненый хотя и с трудом, но выжил. А поножовщицу обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. С учетом частичного признания вины подсудимой дали два года на общем режиме. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей.