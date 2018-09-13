В лесу под Гвардейском спасатели отыскали заблудившуюся женщину

13 Сент. 18:18 2018-09-13T18:18:35+03:00

Она собирала грибы в районе Озерков и заплутала

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В четверг 13 сентября в 13.25 спасателям поступила информация о том, что на территории Гвардейского городского округа в лесу южнее Озерков заблудилась пожилая женщина.

Для ее поиска отправили 18 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в 15.32 спасателями из числа поисково-спасательных групп города Калининграда женщина была обнаружена в лесном массиве.

Медицинская помощь ей не потребовалась.