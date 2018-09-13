В лесу под Гвардейском спасатели отыскали заблудившуюся женщину
Она собирала грибы в районе Озерков и заплутала
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В четверг 13 сентября в 13.25 спасателям поступила информация о том, что на территории Гвардейского городского округа в лесу южнее Озерков заблудилась пожилая женщина.
Для ее поиска отправили 18 человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в 15.32 спасателями из числа поисково-спасательных групп города Калининграда женщина была обнаружена в лесном массиве.
Медицинская помощь ей не потребовалась.