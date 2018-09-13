В Калининграде будут судить наемного поджигателя автомобилей

13 Сент. 18:23 2018-09-13T18:23:17+03:00

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Помните, как мартовской ночью 2017 года во дворе по Летнему проезду в Калининграде полыхнули сразу пять припаркованных там автомобилей? Так вот, подтвердилось, что это был преднамеренный поджог, причем еще и совершенный по заказу.

Как установлено, заказчик преступления находился за пределами области. А исполнителем выступил 27-летний местный житель. Он и был задержан оперуполномоченными Управления угрозыска при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Преступник сознался, что за «работу» получил 20 тысяч рублей. Собственно, его задачей было спалить один конкретный автомобиль – то, что пламя перекинулось на остальные, адским планом, видимо, не предусматривалось. Хотя владельцам сгоревших «тачек» от этого, конечно, не легче.

- В настоящее время уголовное дело в отношении исполнителя передано в суд для рассмотрения по существу, а с организатором поджога проводятся следственные действия, - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. - Мотивом совершения преступления послужили личные неприязненные отношения между заказчиком и одним из потерпевших.