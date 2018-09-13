2018-09-13T23:07:39+03:00
Общество

В мэрии Калининграда пообещали, что в пятницу все маршрутки выйдут на линию

Виктор Сергеев
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В четверг в Калининграде часть маршрутных такси №61, 63, 64, 68, 71 не вышли на линию из-за забастовок водителей. По словам водителей, таким образом они выразили протест против завышенных требований по выручке, которые перед ними поставило руководство предприятия.

Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, в пятницу все автобусы малого класса на маршрутах № 61, 63, 64, 68, 71 выйдут на линию.

- Сегодня, 13 сентября, по указанным маршрутам, обслуживаемым в соответствии с муниципальным контрактом перевозчиком ИП Скиба В.С. ООО «Маршрутное такси», были отмечены перебои в работе из-за того, что не все автобусы малого класса вышли на линию. Администрация города приносит извинения горожанам и гостям города за доставленные неудобства, - сообщили в мэрии.

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