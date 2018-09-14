2018-09-14T09:40:40+03:00
Происшествия

В Калининграде на ул. Полецкого ночью сгорели гаражи

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на пятницу 14 сентября случился пожар в Калининграде на улице Полецкого. На часах было 00.33, когда поступило сообщение о возгорании.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горели два кирпичных гаража. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, частично оказалась повреждена кровля гаражей, стоящих рядом.

О пострадавших не сообщается.

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