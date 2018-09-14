В Калининграде на ул. Полецкого ночью сгорели гаражи
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В ночь на пятницу 14 сентября случился пожар в Калининграде на улице Полецкого. На часах было 00.33, когда поступило сообщение о возгорании.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горели два кирпичных гаража. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, частично оказалась повреждена кровля гаражей, стоящих рядом.
О пострадавших не сообщается.