В Калининграде на ул. Полецкого ночью сгорели гаражи

14 Сент. 09:40 2018-09-14T09:40:40+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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В ночь на пятницу 14 сентября случился пожар в Калининграде на улице Полецкого. На часах было 00.33, когда поступило сообщение о возгорании.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, горели два кирпичных гаража. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, частично оказалась повреждена кровля гаражей, стоящих рядом.

О пострадавших не сообщается.