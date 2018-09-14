Калининградец избил и ограбил на улице 73-летнего пенсионера
В Калининграде полицейские задержали калининградца, избившего и ограбившего на улице пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Борзова. Неизвестный несколько раз ударил 73-летнего мужчину по лицу, повали на землю и принялся обыскивать карманы. Не найдя ничего ценного, подонок выхватил из рук пенсионера мобильный телефон и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска незамедлительно организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и вскоре установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 28-летний нигде не работающий ранее судимый калининградец.
- Задержанный дал признательные показания. Похищенный телефон сотрудники уголовного розыска изъяли у друга подозреваемого, которому тот его продал, - отметили в пресс-службе УМВД.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия», мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.