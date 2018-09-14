2018-09-14T09:47:28+03:00
Происшествия

Калининградец избил и ограбил на улице 73-летнего пенсионера

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали калининградца, избившего и ограбившего на улице пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Борзова. Неизвестный несколько раз ударил 73-летнего мужчину по лицу, повали на землю и принялся обыскивать карманы. Не найдя ничего ценного, подонок выхватил из рук пенсионера мобильный телефон и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и вскоре установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 28-летний нигде не работающий ранее судимый калининградец.

- Задержанный дал признательные показания. Похищенный телефон сотрудники уголовного розыска изъяли у друга подозреваемого, которому тот его продал, - отметили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия», мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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