В Калининградской области 50 предприятий занимаются выпуском стройматериалов

14 Сент. 09:51 2018-09-14T09:51:53+03:00

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В Калининградской области из более чем 800 строительных организаций около 50 занимаются выпуском строительных материалов и изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

В регионе производятся железобетонные изделия, товарный бетон и раствор, стеновые изделия, включая кирпич и блоки, кровельные материалы, оконные и дверные блоки, метизы, пиломатериалы, композитные материалы, действует производство (добыча) инертных строительных материалов.

В прошлого году объем работ, выполненный собственными силами организаций по виду деятельности «строительство», составил 118 млрд руб., что на 49процентов выше уровня предыдущего года. Рост в отрасли показывают и результаты первого полугодия текущего года – 58 млрд руб., что соответствует 165 процентов к аналогичному периоду 2017 года.