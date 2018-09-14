Калининградцам разрешили бесплатно провозить велосипеды в электричках в течение недели
Акция продлится с 16 по 22 сентября
.Фото: Александр КАТЕРУША
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К масштабной акции «Европейская неделя мобильности» присоединилась Калининградская пригородная пассажирская компания, которая предлагает пассажирам в регионе воспользоваться возможностью бесплатного провоза велосипедов в пригородных поездах с 16 сентября по 22 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Акция проводится в Калининграде третий год подряд.
Это ежегодное привлечение внимания к велосипедам и проблемам экологии в рамках Всемирного дня без автомобиля.