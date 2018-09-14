2018-09-14T09:58:01+03:00
Общество

Калининградец украл у спящей матери 167 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили мужчину, который украл деньги у своей матери. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в мае этого года в одном из домов на улице А. Невского. Мужчина украл у спящей матери 167 тысяч рублей и скрылся из квартиры.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, дело рассматривалось в особом порядке.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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