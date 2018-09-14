В Калининграде семейная пара лишилась двух автомобилей из-за долгов

14 Сент. 10:07 2018-09-14T10:08:57+03:00

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В Калинниграде приставы арестовали у семейной пары два автомобиля за долги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Супруги задолжали банку 2,5 млн рублей и еще 49 тысяч рублей физическому лицу. Добровольно возвращать долги они не стремилась, в отдел судебных приставов не являлись и на контакт не выходили.

В ходе проведения мероприятия «Должник», приставы обнаружили принадлежащие должникам автомобили Toyota Camry и Skoda Superb на парковке около ТЦ «Экватор». Во время ареста автомобиля должники попытались помешать приставам и оказали сопротивление. На них составили протоколы и передали сотрудникам полиции.

- После ареста автомобилей у должников остается совсем немного времени - 10 дней, в течение которых они могут погасить образовавшиеся задолженности, в противном случае их автомобили будут выставлены на торги и проданы, а деньги, полученные от их реализации, будут направлены в счет погашения задолженностей, - отметили в пресс-службе судебных приставов.