В Калининграде пройдет мастер-класс «Музыка в кино» немецкого композитора Ульрике Хааге

14 Сент. 10:13 2018-09-14T10:13:34+03:00

Общаться со зрителями и слушателями гость будет в рамках фестиваля «Территория кино»

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В Калининграде продолжается фестиваль «Территория кино», который торжественно открылся в Кафедральном соборе 13 сентября.

Сегодня, в пятницу, 14 сентября, в лофте на ул. Гаражная, 2 состоятся кинопоказы. Так, в 13:00 зрители увидят фильм «Насквозь» (14+) российского режиссера Ольги Привольновой. Она представит картину, а после проведет мастер-класс.

В 17:00 состоится показ фильма «Опечатки. Джимми Эрнст – Глюкштадт – Нью-Йорк». (Режиссеры К. Бау и А. Дикхофф, Германия, 2011, 58 мин., 18+). Как рассказали организаторы, ленту представят автор музыки к фильму Ульрике Хааге и монтажер фильма Мария Хеммлеб.

Уже в 18:00 пройдет мастер-класс под названием «Музыка в кино» с Ульрике Хааге и Марией Хеммлеб.

Отметим, на открытии фестиваля был показан фрагмент экспериментального документального фильма Михаила Кауфмана (СССР, 1929), прозвучат музыкальные импровизации. Автором музыки и исполнителем стал как раз Ульрике Хааге.

Немецко-российские дни неигрового кино в Калининграде «Территория кино» - это ежегодный кинофорум документального кино.

Основан фестиваль был в 2011 году как один из проектов в рамках многолетнего сотрудничества между землей Шлезвиг-Гольштейн, Германия, и Калининградской областью.

В этом году кинофорум соберет любителей документалистики в восьмой раз до 16 сентября.

С подробным расписанием фестиваля ознакомьтесь ЗДЕСЬ.

Показы фильмов бесплатные.