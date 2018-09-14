В Калинниграде 28 судебных приставов скрыли свои доходы и имущество
В региональном управлении Службы судебных приставов выявлены многочисленные нарушения требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура проверила декларации о доходах, расходах, имуществе сотрудников ФССП и выявила случаи расхождения предоставленных приставами сведений с данными регистрирующих органов. В частности, ряд приставов неверно указали сведения о доходах супруги (супруга), «забывали» про свое имущество и об участии своих родственников в коммерческих организациях, а также отражали сведения о расходах при покупке недвижимости.
По результатам проверки 12 приставов получили замечания и выговоры. В отношении 16 приставов решается вопрос о привлечении к мерам юридической ответственности.