2018-09-14T10:58:32+03:00
Общество

В Калинниграде 28 судебных приставов скрыли свои доходы и имущество

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В региональном управлении Службы судебных приставов выявлены многочисленные нарушения требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура проверила декларации о доходах, расходах, имуществе сотрудников ФССП и выявила случаи расхождения предоставленных приставами сведений с данными регистрирующих органов. В частности, ряд приставов неверно указали сведения о доходах супруги (супруга), «забывали» про свое имущество и об участии своих родственников в коммерческих организациях, а также отражали сведения о расходах при покупке недвижимости.

По результатам проверки 12 приставов получили замечания и выговоры. В отношении 16 приставов решается вопрос о привлечении к мерам юридической ответственности.

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