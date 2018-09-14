В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет электричества и холодной воды

14 Сент. 11:24 2018-09-14T11:24:53+03:00

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В Калининграде до 18 часов приостановлена подача электричества на ул. Серж. Мишина 85,99,123,76(частн. д/с), ул. Столярная 1-37,2-12, ул. Менделеева 63,91,95а-99, СТ «Лето», пер. Менделеева 43, ул. Лейт. Катина 16,33-41,42,64, СТ «Весна» , СТ «Зарница»,

До 18 часов также отключено электричество в Ленинградском районе на ул. Фрунзе 48, 52-58, 58а; ул. 1812 года 50 (инфекционная больница), 49-53 и на пр-те Московском 123-133, 133а,б.

До этого же времени энергоснабжение прекращено в Московском районе на ул. Толстикова 15, ул. Батальная 8, 8а-г, 9, 10-18, 11(д/сад № 54), 16а, 18а, 22-36, 72, 74, ул. Альпийская 21-31, ул. Автомобильная 2-14, 2-й пер. Альпийский 3-11.

До 20 часов света не будет в этом районе на ул. Коммунистической 56-58а-г.

Из-за отключения электричества приостановлено холодное водоснабжение на ул. Толстикова 15, ул. Батальная 8, 8а-г, 9, 10-18, 11(д/сад № 54), 16а, 18а, 22-36, 72, 74, ул. Альпийская 21-31, ул. Автомобильная 2-14, пер. Альпийский 2-й, 3-11.