Областной суд подтвердил законность отмены гей-парада в Зеленоградске

14 Сент. 11:37 2018-09-14T11:38:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты ЛГБТ-сообщества не смогли обжаловать отказ администрации Зеленоградска провести гей-парад в приморском городе. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградска.

В этом году активисты подали три заявки на проведение в Зеленоградске публичных мероприятий для привлечения внимания общества к проблемам соблюдения прав лиц гомосексуальной ориентации, а также гей-парада для привлечения российских и иностранных гомосексуальных туристов. Власти Зеленоградска не согласовали проведение подобных мероприятий, после чего активисты подали в суд.

Районный суд поддержал позицию местных властей, однако ЛГБТ-активисты обжаловали решение в областной суд. В среду, 12 сентября, вышестоящая судебная инстанция оставила без изменения решение районного суда.