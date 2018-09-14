2018-09-14T11:38:07+03:00
Общество

Областной суд подтвердил законность отмены гей-парада в Зеленоградске

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Активисты ЛГБТ-сообщества не смогли обжаловать отказ администрации Зеленоградска провести гей-парад в приморском городе. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградска.

В этом году активисты подали три заявки на проведение в Зеленоградске публичных мероприятий для привлечения внимания общества к проблемам соблюдения прав лиц гомосексуальной ориентации, а также гей-парада для привлечения российских и иностранных гомосексуальных туристов. Власти Зеленоградска не согласовали проведение подобных мероприятий, после чего активисты подали в суд.

Районный суд поддержал позицию местных властей, однако ЛГБТ-активисты обжаловали решение в областной суд. В среду, 12 сентября, вышестоящая судебная инстанция оставила без изменения решение районного суда.

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