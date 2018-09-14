2018-09-14T12:03:43+03:00
Происшествия

За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали четыре человека

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Четыре человека пострадали в дорожных авариях в четверг, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Утром в четверг на автодороге Правдинск -Черняховск водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии 23-летний мужчина получил травмы.

В Багратионовском районе водитель «Рено» не справилась с управлением, врезалась в придорожное дерево и съехала в кювет. 22-летняя водитель получила травмы.

В Калинниграде на улице Кутузова водитель «Рено» не уступила дорогу БМВ. В результате столкновения травмы получили водитель БМВ и пассажир «Рено».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале