За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в дорожных авариях в четверг, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Утром в четверг на автодороге Правдинск -Черняховск водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии 23-летний мужчина получил травмы.
В Багратионовском районе водитель «Рено» не справилась с управлением, врезалась в придорожное дерево и съехала в кювет. 22-летняя водитель получила травмы.
В Калинниграде на улице Кутузова водитель «Рено» не уступила дорогу БМВ. В результате столкновения травмы получили водитель БМВ и пассажир «Рено».