За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали четыре человека

14 Сент. 12:03 2018-09-14T12:03:43+03:00

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Четыре человека пострадали в дорожных авариях в четверг, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Утром в четверг на автодороге Правдинск -Черняховск водитель «Фольксвагена» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии 23-летний мужчина получил травмы.

В Багратионовском районе водитель «Рено» не справилась с управлением, врезалась в придорожное дерево и съехала в кювет. 22-летняя водитель получила травмы.

В Калинниграде на улице Кутузова водитель «Рено» не уступила дорогу БМВ. В результате столкновения травмы получили водитель БМВ и пассажир «Рено».