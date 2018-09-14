2018-09-14T12:03:25+03:00
Общество

В мэрии рассказали, чем временно заменят не выехавшие на улицы из-за забастовки маршрутки

Светлана БАРОН
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В Калининграде продолжается частичная забастовка маршрутных такси ГК "Скиба". Эту информацию в эфире программы «Говорит Калининград» подтвердил начальник дорожно-транспортного управления администрации города Олег Кутин.

- К сожалению, на предприятии конфликтная ситуация, сегодня руководство обещает ее разрешить. На линию вышло почти 30 единиц от предприятия, к обеду должно еще около 15 выйти. Руководство планирует сегодня переводить переговоры с работниками, мэрия будет участвовать, - отметил Кутин.

Начальник дорожно-транспортного управления отметил, что по 63-му маршруту в сторону П. Морозова ходит 12-й маршрут «Тотема» и 11-й «Гортранса», в сторону К. Маркса нехватку транспорта «Скибы» заменят 12-ый и 3-ий, 74 и 82-й маршруты.

Полностью программу «Говорит Калининград» слушайте ЗДЕСЬ.

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