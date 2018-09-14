Полицейские задержали двух калининградцев с пакетом наркотиков
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде сотрудники ППС задержали двух мужчин с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На проспекте Победы наряд патрульно-постовой службы обратил внимание на двух странных мужчин. Заподозрив, что прохожие находятся в состоянии наркотического опьянения, полицейские задержали их.
В ходе досмотра в кармане одного из задержанных нашли пакет с порошком. Экспертиза показала, что вещество является смесью карфентанила и метадона в крупном размере.
По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.