2018-09-14T12:30:31+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, когда закончится ремонт на улицах Пролетарской и Черняховского

Светлана БАРОН
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Начальник дорожно-транспортного управления администрации города Олег Кутин рассказал в эфире программы «Говорит Калининград», что 17 сентября мэрия собирается принимать законченный ремонт на ул. Пролетарской.

- На Пролетарской ремонт подходит к концу, а ул. Черняховского будет готова к сдаче в конце следующей недели, однако по контракту мы принять ее должны до 1 октября, - заявил Кутин.

Чиновник добавил, что разметку будут наносить позже, в ночное время. Интересно, что на ул. Пролетарской в некоторых местах до сих пор снят асфальт, а значит, доделывать все будут в выходные. Также на следующей неделе в городе полноценно заработают светофоры на ул. Невского и пл. Василевского. Все доделают к среде, а сейчас водителей предупреждают о временных отключениях светофоров из-за пуско-наладочных работ.

Полностью программу «Говорит Калининград» слушайте ЗДЕСЬ.

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