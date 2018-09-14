Трое подростков избили и ограбили калининградца за 250 рублей

14 Сент. 12:52 2018-09-14T12:52:18+03:00

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В Советске фигурантами уголовного дела о грабеже стали трое 15-летних подростков.

Ночью 24 августа возле входа в городской парк компания заметила молодого мужчину и тут же выбрала его в качестве жертвы. Подростковый «гоп-стоп» сопровождался жестоким избиением, а добычей стали наушники и мужская сумка с 250 рублями.

Как сообщили в региональном Управлении СКР, в настоящее время проводится ряд следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление все обстоятельств, причин и условий совершенного преступления, устанавливаются условия воспитания несовершеннолетних.