2018-09-14T12:52:18+03:00
Происшествия

Трое подростков избили и ограбили калининградца за 250 рублей

Инцидент произошел ночью у входа в городской парк, преступники задержаны
Игорь ОРЕХОВ
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В Советске фигурантами уголовного дела о грабеже стали трое 15-летних подростков.

Ночью 24 августа возле входа в городской парк компания заметила молодого мужчину и тут же выбрала его в качестве жертвы. Подростковый «гоп-стоп» сопровождался жестоким избиением, а добычей стали наушники и мужская сумка с 250 рублями.

Как сообщили в региональном Управлении СКР, в настоящее время проводится ряд следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление все обстоятельств, причин и условий совершенного преступления, устанавливаются условия воспитания несовершеннолетних.

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