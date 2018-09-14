2018-09-14T12:53:05+03:00
Общество

В Калининграде продлили срок закрытия сквозного движения на ул. М. Баграмяна

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде продлили срок закрытия сквозного движения на участке улицы М. Баграмяна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По новым данным, сквозное движение транспорта на участке ул. Марш. Баграмяна от дома № 2 до дома № 4 будет закрыто до 31 октября из-за производства работ по строительству 3-й очереди главного корпуса Музея Мирового океана.

Напомним, ранее сообщалось, что сквозное движение на набережной Баграмяна будет закрыто до конца сентября.

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