В Калининграде продлили срок закрытия сквозного движения на ул. М. Баграмяна
.Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:
В Калининграде продлили срок закрытия сквозного движения на участке улицы М. Баграмяна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По новым данным, сквозное движение транспорта на участке ул. Марш. Баграмяна от дома № 2 до дома № 4 будет закрыто до 31 октября из-за производства работ по строительству 3-й очереди главного корпуса Музея Мирового океана.
Напомним, ранее сообщалось, что сквозное движение на набережной Баграмяна будет закрыто до конца сентября.