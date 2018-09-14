2018-09-14T12:58:44+03:00
Общество

Эксперт: Платные парковки в Калининграде улучшат транспортную ситуацию

Правда, по словам Аркадия Гершмана, это произойдет только в том случае, если власти займутся созданием благоприятных условий для альтернативных видов транспорта
Иван МАРКОВ
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Бесплатных парковок в центре Калининграда скоро не останетсяБесплатных парковок в центре Калининграда скоро не останетсяФото: Иван МАРКОВ
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В среду на форуме «Архитектор будещего» в Москве урбанист Аркадий Гершман рассказал корреспондентам «Комсомолки», как платные парковки, введение которых пообещали калининградские власти, могут повлиять на автомобильный трафик.

- Существует множество инструментов для борьбы с пробками, - сообщил Гершман. – Это не только платные парковки, но и платный въезд, создание пешеходных улиц, улиц с приоритетом для общественного транспорта или вообще ликвидация парковок. Платные парковки, как правило, улучшают транспортную ситуацию, потому что отсекается часть людей, приезжающая в центр на весь день. Маятниковая миграция снижается, потому что людям становится дорого ездить на машине, и они пересаживаются на общественный транспорт. Те же, кто приезжает в центр на короткое время, могут быстро припарковаться, не мотают круги и не заполняют собой улицы.

По словам Гершмана, снижение трафика будет только в том случае, если параллельно власти займутся созданием благоприятных условий для тех, кто передвигается пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. Кроме того, жителям придется заняться защитой дворов при помощи шлагбаумов.

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