В Черняховске женщину оштрафовали за оскорбление фельдшера

14 Сент. 13:37 2018-09-14T13:37:04+03:00

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Жительницу Черняховска оштрафовали за оскорбление фельдшера «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В июне этого года женщина вызвала медиков к своей матери. Когда врачи приехали на вызов, она стала утверждать, что фельдшер находится в состоянии алкогольного опьянения.

Оскорбленная фельдшер подала в суд. В ходе судебного разбирательства врач доказала, что была трезвой, так как сразу после инцидента она прошла медосвидетельствование.

В итоге суд оштрафовал жительницу Черняховска на 3 тысячи рублей.