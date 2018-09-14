На площади Василевского перенесут пешеходный переход и заменят светофоры

14 Сент. 13:57 2018-09-14T13:57:14+03:00

Новый переход рядом с площадью Василевского сместился на несколько десятков метров Фото: Иван МАРКОВ

Изменить размер текста: A A

В Калининграде заканчиваются работы по замене временных светофоров на постоянные в районе площади Василевского. Об этом в пятницу «Комсомолке» сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич.

- Пешеходный переход со стороны улицы 9 Апреля переносится, чтобы увеличить карман ожидания перед кольцевой развязкой, - пояснил Химич. – Что же касается замены светофоров, что эти работы подрядчик должен был выполнить до 1 октября, но нам он сообщил, что все будет готово уже в следующий вторник.

Напомним, часть проделанных подрядчиком работ ранее в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал начальник дорожно-транспортного управления мэрии Калининграда Олег Кутин. В частности, чиновник заявил, что «установив три или четыре светофора, нельзя изменить ситуацию в городе или на определенном маршруте».