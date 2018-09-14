Более 130 тысяч жителей Калининградской области сделали прививки против гриппа

14 Сент. 14:15 2018-09-14T14:16:49+03:00

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В Калининградской области более 130 тысяч человек сделали прививки против гриппа. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказала замминистра здравоохранения Наталья Берездовец

По ее словам, в область уже поступило 227 тыс. доз вакцины для взрослых и 106,5 тыс. доз для детей. - Все вакцины распределены в медицинские организации, исходя из количества прикрепленного взрослого и детского населения, - отметила замминистра.

При этом, сообщила Наталья Берездорец, количества вакцины недостаточно для получения необходимого охвата вакцинации против гриппа. Она предложила обратиться к калининградским работодателям, чтобы они делали прививки сотрудникам за свой счет.

- В прошлом году за счет работодателей было привито 36 тысяч человек. В этом году эта цифра должна быть превышена в полтора – два раза, – подчеркнула замминистра здравоохранения.