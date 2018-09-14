В Калининградской области разработали проект нового промыслового судна

14 Сент. 14:25 2018-09-14T14:25:49+03:00

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В Санкт-Петербурге в рамках II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, презентовали проект рыбоналивного судна для промысла в Балтийском море, который разработала калининградская компания Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект МРТК (малый рыболовный траулер кормовой) для промысла мелкосельдевых видов в Балтийском, Черном и Каспийском морях разработало ООО «Адомат». Заказчиками судна являются рыбодобывающие организации, осуществляющие добычу водных биоресурсов на Балтике, – ООО «Морская фирма «Сталактит» и ООО «Марфиш». Первые четыре судна планируется построить для Балтийского моря.

- Проект уже окончательно доработан. В ближайшее время планируется закладка судна для промысла мелкосельдевых. Оно будет строиться не по программе квоты под киль, мы будем оказывать поддержку самостоятельно. Нам бы хотелось, и мы знаем, что такая работа ведется, чтобы была господдержка процентной ставки, для тех видов судов, которые не попали под инвестиционные квоты. Если это возможно посмотреть, то мы были бы благодарны, – отметил губернатор Антон Алиханов.