Урбанист: После организации платных парковок в Калининграде жителям придется установить шлагбаумы во дворах
Калининградские власти проанонсировали скорую замену бесплатных парковок на платные в центре города. В связи с этим «Комсомолка» поинтересовалась у московского урбаниста Аркадия Гершмана, что произойдет сразу после нововведения.
- Без контроля платная парковка работать в принципе не будет, - заявил эксперт. - В первые дни автомобилисты еще будут платить, но когда поймут, что штрафы не приходят, сразу перестанут. Отдельно стоит сказать по поводу дворов, в которые могут отправиться автомобилисты: тут должны самоорганизовываться сами жители. Они могут ставить шлагбаумы или делать дворы вообще без машин. Шлагбаум, как показывает практика, наиболее быстрый способ из текущего арсенала.
При этом, по словам Гершмана, в Москве установить шлагбаум намного проще и дешевле, чем в Калининграде.
- В Москве многие дворы - это не общее имущество жителей, они находятся на балансе города. Поэтому предлагалась субсидия, которая не выдавалась деньгами, и зачет шел в сумму коммунальной услуги, - добавил Гершман.