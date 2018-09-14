Урбанист: После организации платных парковок в Калининграде жителям придется установить шлагбаумы во дворах

14 Сент. 14:32 2018-09-14T14:32:35+03:00

По словам Аркадия Гершмана, это чуть ли не единственный способ спасти двор от чужих автомобилей

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Калининградские власти проанонсировали скорую замену бесплатных парковок на платные в центре города. В связи с этим «Комсомолка» поинтересовалась у московского урбаниста Аркадия Гершмана, что произойдет сразу после нововведения.

- Без контроля платная парковка работать в принципе не будет, - заявил эксперт. - В первые дни автомобилисты еще будут платить, но когда поймут, что штрафы не приходят, сразу перестанут. Отдельно стоит сказать по поводу дворов, в которые могут отправиться автомобилисты: тут должны самоорганизовываться сами жители. Они могут ставить шлагбаумы или делать дворы вообще без машин. Шлагбаум, как показывает практика, наиболее быстрый способ из текущего арсенала.

При этом, по словам Гершмана, в Москве установить шлагбаум намного проще и дешевле, чем в Калининграде.

- В Москве многие дворы - это не общее имущество жителей, они находятся на балансе города. Поэтому предлагалась субсидия, которая не выдавалась деньгами, и зачет шел в сумму коммунальной услуги, - добавил Гершман.