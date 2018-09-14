В Калининградской области планируют выращивать гребешки и креветки

14 Сент. 15:01 2018-09-14T15:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Калининградской области обсуждают реализацию в регионе двух новых аквакультурных проектов – по выращиванию морских гребешков и креветок. Об этом в интервью радио КП в кулуарах II Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге рассказал губернатор Антон Алиханов.

- Мы обсуждаем такие экзотические вещи, как гребешок и креветки. У нас есть несколько промышленных предприятий, которые обладают избытками тепла, электричества, и мы планируем сделать такие совместные производства. Мы посмотрели у наших коллег технологию, и будем, я думаю, в следующем году реализовывать эти проекты, - сказал Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что «это очень интересные проекты, и главное – спрос есть».