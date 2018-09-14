2018-09-14T15:04:13+03:00
Экономика

В Калининградской области планируют выращивать гребешки и креветки

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Власти Калининградской области обсуждают реализацию в регионе двух новых аквакультурных проектов – по выращиванию морских гребешков и креветок. Об этом в интервью радио КП в кулуарах II Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге рассказал губернатор Антон Алиханов.

- Мы обсуждаем такие экзотические вещи, как гребешок и креветки. У нас есть несколько промышленных предприятий, которые обладают избытками тепла, электричества, и мы планируем сделать такие совместные производства. Мы посмотрели у наших коллег технологию, и будем, я думаю, в следующем году реализовывать эти проекты, - сказал Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что «это очень интересные проекты, и главное – спрос есть».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале