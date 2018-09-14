2018-09-14T15:20:53+03:00
Общество

Алиханов призвал развивать систему специализированных рыбных магазинов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Для увеличения потребления рыбы необходимо восстанавливать систему специализированных магазинов и прививать культуру потребления рыбы с детства. Такое мнение в интервью радио КП в кулуарах II Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Школьникам, мне кажется, нужно прививать это с детства, ну, и конечно, это восстановление системы специализированных рыбных магазинов по типу «Океан», это такая хорошая вещь, которую необходимо совершенствовать и развивать, - сказал Антон Алиханов. - У нас, например, рыбный порт, «Нацрыбресурс» будут реализовывать несколько проектов с речными видами рыбы. Прямо в порту у них уже есть специализированный магазин с очень низкими ценами, который стал такой точкой притяжения.

По словам калининградского губернатора, такого рода проекты нужно развивать чтобы люди имели возможность покупать рыбу дешево и приучали себя к культуре потребления рыбы.

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