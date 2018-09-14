Озеро Поплавок в Калининграде очистят от водорослей

14 Сент. 15:54 2018-09-14T15:55:33+03:00

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На озере Поплавок в Калининграде начались работы по очистке водной глади от водорослей. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал председатель горсовета Андрей Кропоткин.

По его словам, в этом году для МУП «Гидротехник» купили специальную машину-амфибию на гусеничном ходу, которая оснащена фронтальным манипулятором, экскаваторной навеской, косилкой и сеткой для сбора мусора.

- Лето в этом году было аномально жарким, и заболачиваться начали практически все водоемы со стоячей водой. Сейчас уровень воды в Поплавке сильно упал, и в некоторых местах достигает 15-20 см., - сообщил Андрей Кропоткин.

Также в этом году на озере Поплавок планируется восстановить пешеходные дорожки и пробурить скважину, чтобы по ночам озеро наполнялось водой.