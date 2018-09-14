2018-09-14T16:06:21+03:00
Общество

Калининградские перевозчики намерены забрать все маршруты в Балтийске

Виктор Сергеев
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..Фото: Клопс.Ru
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Калининградские автоперевозчики займутся перевозкой пассажиров в Балтийске. Об этом сообщается на официальной странице администрации округа в «Фейсбук».

Работать в Балтийске захотели ИП «Скиба» и ООО «Маршрутное такси». Для них будет организован новый маршрут, который будет следовать из Военного городка до ЦСКА.

- Предположительно на линию выйдут два автобуса на 18+ 7 мест, оснащенные мониторами, возможностью безналичного расчета, отслеживанием в системе Go to Bus, а главное, съемными задними сидениями. Это позволит располагать в салоне детские коляски, - отметили в администрации Балтийска.

Там добавили, что маршрут №1а будет немного изменен, автобус не будет заходить на улицу Шоссе Морской пехоты, а будет следовать только из поселка Севастопольский до Гвардейского бульвара.

- Если перевозка пассажиров будет удовлетворять перевозчика, он планирует освоить весь транспортный рынок муниципалитета, - добавили в администрации Балтийска.

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