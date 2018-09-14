2018-09-14T16:38:43+03:00
Общество

Власти Краснознаменска собираются перенести памятник Ленину с главной площади города

Перенос, по предварительным данным, обойдется в 100 000 рублей
Иван МАРКОВ
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Властям Краснознаменска благоустройством мешает заниматься ЛенинВластям Краснознаменска благоустройством мешает заниматься ЛенинФото: Сайт "Активный гражданин"
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В Краснознаменске разгорается спор из-за переноса памятника Ленину. Ранее на сайте «Активный гражданин» появилась публикация под заголовком «Есть ли необходимость переносить памятник Ленину к администрации Краснознаменского ГО?» В тексте сообщения говорится, что администрация запланировала провести перенос памятника и благоустроить освободившуюся территорию.

- Памятник Ленину находится на пересечении центральных улиц города Краснознаменска, - сказано в обосновании. - В рамках единой концепции благоустройства центра города существует необходимость переноса памятника. Предполагаемое место размещения памятника – прилегающая территория к зданию администрации со стороны улицы Калининградской. На освободившемся месте будут проведены работы по благоустройству территории для отдыха местных жителей с установкой скамеек, урн, обустройством цветочной клумбы.

Указана и необходимая на перенос сумма – 100 000 рублей.

Жители города и области в споре по поводу переноса предположили, что у Краснознаменска закончились проблемы, которые необходимо решить в первую очередь, на что глава администрации Дмитрий Чубарев заявил, что деньги будут выделены не из районного, а из областного бюджета.

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