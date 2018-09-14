2018-09-14T16:51:52+03:00
Звезды

Школьники попали в святая святых драмтеатра

Как бы не сложилась судьба этих ребят, свой первый выход на профессиональную сцену они запомнят навсегда
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Лицеисты 10-го театрального класса 49-го лицея, новобранцы театральной студии «СТОП», увидели, как создаются спектакли. Вел экскурсию по историческим коридорам режиссер Вячеслав Виттих. На сцене ребята пробовали голоса. О том, как устроена декорация премьерного спектакля "Дети Ванюшина" (12+), о новеньком планшете и закулисье, рассказал заведующий постановочной частью Илья Полуянов. Ему помогал монтировщик сцены Руслан Федосеев. Он показал юным театралам, где хранятся декорации, и даже разрешил сфотографироваться в гробу Панночки. В костюмерной ребята наряжались и «селфились». В швейном цеху Вячеслав Виттих поведал, как из эскизов рождаются костюмы к премьере "Мертвые души" (12+). А на малой сцене театра с ними советовались, как лучше закрепить турник в декорации еще одной премьеры октября - "Спички"(18+).

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