Школьники попали в святая святых драмтеатра

14 Сент. 16:51 2018-09-14T16:51:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Лицеисты 10-го театрального класса 49-го лицея, новобранцы театральной студии «СТОП», увидели, как создаются спектакли. Вел экскурсию по историческим коридорам режиссер Вячеслав Виттих. На сцене ребята пробовали голоса. О том, как устроена декорация премьерного спектакля "Дети Ванюшина" (12+), о новеньком планшете и закулисье, рассказал заведующий постановочной частью Илья Полуянов. Ему помогал монтировщик сцены Руслан Федосеев. Он показал юным театралам, где хранятся декорации, и даже разрешил сфотографироваться в гробу Панночки. В костюмерной ребята наряжались и «селфились». В швейном цеху Вячеслав Виттих поведал, как из эскизов рождаются костюмы к премьере "Мертвые души" (12+). А на малой сцене театра с ними советовались, как лучше закрепить турник в декорации еще одной премьеры октября - "Спички"(18+).

реклама