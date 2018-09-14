2018-09-14T17:14:25+03:00
Здоровье

В Гурьевском районе появился второй в области мобильный стоматологический комплекс

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Гурьевском районе появился мобильный стоматологический комплекс, который будет обслуживать 14 тысяч детей, проживающих в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Мобильный кабинет, в штате которого врач и медицинская сестра, будет перемещаться по территории Гурьевского городского округа и использоваться для проведения лечебно-профилактических мероприятий среди школьников и воспитанников детских садов.

- Наша задача – проведение профилактических осмотров, лечение зубов молочного и постоянного прикуса, при необходимости – направление ребенка на консультацию к врачам более узкого стоматологического профиля – ортодонту, хирургу-стоматологу, челюстно-лицевому хирургу, – рассказала специалист кабинета Елена Зайцева.

По словам первого замминистра здравоохранения области Ларисы Беляевой, этот передвижной комплекс – второй в регионе: первый работает в области на базе Городской детской стоматологической поликлиники.

– Но этот особенный, так как впервые в регионе детский мобильный стоматологический кабинет будет работать в отдельно взятом муниципалитете и, перемещаясь по округу, возьмет на себя стоматологическую заботу о маленьких жителях, тем самым существенно облегчив эту задачу и врачам-стоматологам Гурьевской ЦРБ, и их коллегам в поликлинике на улице Буткова в Калининграде, - сказала она.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале