В Гурьевском районе появился второй в области мобильный стоматологический комплекс

14 Сент. 17:13 2018-09-14T17:14:25+03:00

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В Гурьевском районе появился мобильный стоматологический комплекс, который будет обслуживать 14 тысяч детей, проживающих в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Мобильный кабинет, в штате которого врач и медицинская сестра, будет перемещаться по территории Гурьевского городского округа и использоваться для проведения лечебно-профилактических мероприятий среди школьников и воспитанников детских садов.

- Наша задача – проведение профилактических осмотров, лечение зубов молочного и постоянного прикуса, при необходимости – направление ребенка на консультацию к врачам более узкого стоматологического профиля – ортодонту, хирургу-стоматологу, челюстно-лицевому хирургу, – рассказала специалист кабинета Елена Зайцева.

По словам первого замминистра здравоохранения области Ларисы Беляевой, этот передвижной комплекс – второй в регионе: первый работает в области на базе Городской детской стоматологической поликлиники.

– Но этот особенный, так как впервые в регионе детский мобильный стоматологический кабинет будет работать в отдельно взятом муниципалитете и, перемещаясь по округу, возьмет на себя стоматологическую заботу о маленьких жителях, тем самым существенно облегчив эту задачу и врачам-стоматологам Гурьевской ЦРБ, и их коллегам в поликлинике на улице Буткова в Калининграде, - сказала она.