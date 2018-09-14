2018-09-14T17:37:31+03:00
Происшествия

Под Калининградом восьмилетнего мальчика раздавило тяжелыми бочками

Стоявшие в прицепе тяжелые емкости после начала движения сдвинулись, и ребенок оказался зажат между ними
Игорь ОРЕХОВ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональное управление СКР объявило о возбуждении уголовного дела по факту смерти восьмилетнего ребенка.

Трагедия произошла еще в августе. Проживавший в одном из поселков Славского района мальчик забрался в тракторный прицеп, где стояли четыре евробочки (большие пластмассовые емкости), которые заполнялись водой с помощью насоса. Когда трактор начал движение, тяжелые бочки сместились и ребенок оказался зажат между ними. Пострадавшего доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью…

Как добавили в УСКР, в данном случае речь идет о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание, которое предусматривает за это действующий Уголовный кодекс РФ – два года лишения свободы.

- В настоящее время следствием назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - Расследование уголовного дела продолжается. - Обращаем внимание родителей и иных законных представителей малолетних на необходимость обеспечивать безопасное времяпрепровождение детей, не оставляя их без надлежащего присмотра.

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