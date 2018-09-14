Пока девушка разнимала драчунов, калининградец украл ее дорогостоящий смартфон

14 Сент. 17:42 2018-09-14T17:43:02+03:00

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В одном из садовых обществ Калининграда компания молодежи устроила небольшой пикничок. По ходу дела двое самых горячих (или уже разгоряченных) участников застолья поссорились и накинулись друг на друга с кулаками. Вспыхнувшую драку попыталась прекратить присутствовавшая здесь же 18-летняя девушка. Но пока дама разнимала сцепившихся противников, не заметила, как обронила мобильный телефон – да не простой, а ценой 65 тысяч рублей.

Зато это заметил 20-летний житель Гусева. Глазастый паренек незаметно подгреб к себе аппарат, выключил его и засунул поглубже к себе в карман. Можно себе представить, как смартфон жег штанину гусевца, наблюдавшего за ползающей по траве в бесплодных поисках законной обладательницей гаджета! Дождавшись, когда окончательно расстроившаяся компания разошлась, счастливый воришка мигом провернул коммерческую сделку, загнав добычу едва ли не первому встречному прохожему.

Но позже оказалось, что заподозрившая неладное калининградка отправилась не домой – плакаться маме с папой, а в полицию – писать заявление о подозрительно бесследной пропаже. Правоохранители проявили должную смекалку и вычислили преступника, которому теперь ломится до пяти лет в «зоне» без всяких пикников и мобильников.