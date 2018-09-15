2018-09-15T10:33:45+03:00
Происшествия

Под Зеленоградском горела кирпичная баня

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую пятницу 14 сентября поздним вечером пожар случился в Зеленоградском районе. На часах было 23.09, когда поступило сообщение о том, что в поселке Каменка горит здание.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в кирпичной одноэтажной бане горели деревянные перекрытия кровли. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Пожарные подоспели вовремя и оперативно справились с огнем.

Пострадавших нет.

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