В субботу в Калининграде на чемпионате фейерверков выступят команды из Литвы, Румынии и Швейцарии
Сегодня, в субботу, 15 сентября, Октябрьский остров, на котором построен стадион, принимает очередной этап мирового чемпионата фейерверков. Свое пиротехническое шоу в рамках фестиваля покажут команды из Литвы, Швейцарии, Румынии.
Как сообщают организаторы, зрители увидят концерт Jenny Berggren из группы «Ace Of Base».
Программа на 15 сентября:
18:00 – торжественное открытие второго дня мирового чемпионата фейерверков;
18:10–19:30 – выступление артистов, развлекательная программа;
19:30–20:30 – выступление хедлайнера – Jenny Berggren из «Ace Of Base»;
20:30–21:00 – объявление команд;
21:00–22+ выступление команд (Литва, Швейцария, Румыния).
Чемпионат проходит по субботам до 22 сентября.