В субботу в Калининграде на чемпионате фейерверков выступят команды из Литвы, Румынии и Швейцарии

15 Сент. 10:45 2018-09-15T10:45:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, в субботу, 15 сентября, Октябрьский остров, на котором построен стадион, принимает очередной этап мирового чемпионата фейерверков. Свое пиротехническое шоу в рамках фестиваля покажут команды из Литвы, Швейцарии, Румынии.

Как сообщают организаторы, зрители увидят концерт Jenny Berggren из группы «Ace Of Base».

Программа на 15 сентября:

18:00 – торжественное открытие второго дня мирового чемпионата фейерверков;

18:10–19:30 – выступление артистов, развлекательная программа;

19:30–20:30 – выступление хедлайнера – Jenny Berggren из «Ace Of Base»;

20:30–21:00 – объявление команд;

21:00–22+ выступление команд (Литва, Швейцария, Румыния).

Чемпионат проходит по субботам до 22 сентября.