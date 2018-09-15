В Калининграде стартует Прегельская регата

15 Сент. 10:56 2018-09-15T10:56:06+03:00

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В Калининграде в субботу 15 сентября в 10:00 откроются Международные спортивные соревнования по гребным видам спорта «Прегельская регата». Как сообщает пресс-служба мэрии города, заплывы устроят в акватории реки Преголя.

Открытие соревнований запланировано на утро у памятного знака морякам-балтийцам.

Также сегодня состоится IV Балтийский легкоатлетический полумарафон, который пройдет на набережной Верхнего озера. Открытие соревнований в 10:30.

Еще одно мероприятие пройдет в восточной акватории Калининградского залива, на территории МАУ «Физкультурно-спортивный центр «Янтарный парус». В течение двух дней там будут соревноваться участники Осенней парусной регаты. Начало состязаний в 10:00.

Уже в воскресенье 16 сентября любителей спорта ждет Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2018». Забеги пройдут на набережной Нижнего озера. Открытие соревнований в 10:00.