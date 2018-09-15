2018-09-15T10:56:06+03:00
Спорт

В Калининграде стартует Прегельская регата

Международные соревнования продлятся два дня
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде в субботу 15 сентября в 10:00 откроются Международные спортивные соревнования по гребным видам спорта «Прегельская регата». Как сообщает пресс-служба мэрии города, заплывы устроят в акватории реки Преголя.

Открытие соревнований запланировано на утро у памятного знака морякам-балтийцам.

Также сегодня состоится IV Балтийский легкоатлетический полумарафон, который пройдет на набережной Верхнего озера. Открытие соревнований в 10:30.

Еще одно мероприятие пройдет в восточной акватории Калининградского залива, на территории МАУ «Физкультурно-спортивный центр «Янтарный парус». В течение двух дней там будут соревноваться участники Осенней парусной регаты. Начало состязаний в 10:00.

Уже в воскресенье 16 сентября любителей спорта ждет Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2018». Забеги пройдут на набережной Нижнего озера. Открытие соревнований в 10:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале