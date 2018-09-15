Калининградец украл пакет с продуктами и деньгами из камеры хранения в торговом центре

15 Сент. 11:08 2018-09-15T11:08:51+03:00

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В полицию обратилась 20-летняя калининградка, которая рассказала, что кто-то вскрыл камеру хранения в торговом центре на ул. Куйбышева, где девушка оставила пакет. Выяснилось, что злоумышленник подобрал ключ к замку, при этом попал на записи камеры видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, мужчина похитил пакет с продуктами и деньгами, ущерб составил 5 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 56-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что раздобытые деньги успел потратить.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.