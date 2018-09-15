Дискотека и фильм про рок: В Калининграде продолжается фестиваль «Территория кино-2018»

15 Сент. 11:26 2018-09-15T11:26:17+03:00

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В Калининграде продолжается фестиваль «Территория кино», который торжественно открылся в Кафедральном соборе 13 сентября.

Сегодня, в субботу, 15 сентября, в лофте «Гаражная 2» (ул. Гаражная, 2) в 12:00 покажут фильм «Время пришло – художник Клаус Фуссманн» (Режиссер Вилфрид Хауке, Германия, 2017, 18+).

В 13:30 режиссер Евгений Григорьев представит зрителям фильм «Про рок» (Россия, 2017, 16+).

Запланирован также показ картины памяти Александра Расторгуева, круглый стол на тему «Художник и время» и дискотека «Территория кино».

Немецко-российские дни неигрового кино в Калининграде «Территория кино» - это ежегодный кинофорум документального кино.

Основан фестиваль в 2011 году как один из проектов в рамках многолетнего сотрудничества между землей Шлезвиг-Гольштейн, Германия, и Калининградской областью.

В этом году кинофорум соберет любителей документалистики в восьмой раз до 16 сентября.

С подробным расписанием фестиваля ознакомьтесь ЗДЕСЬ.

Показы фильмов бесплатные.