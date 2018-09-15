2018-09-15T16:06:09+03:00
Происшествия

В карьере под Знаменском нашли тело пропавшего пять дней назад ныряльщика

Альвидас Политика увлекался подводной охотой много лет
Александр КАТЕРУША
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..Фото: из архива «КП»
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В карьере под Знаменском обнаружили тело калининградского дайвера, который пропал пять дней назад.

Альвидас Политика уехал на карьер возле поселка Прудное 10 сентября ночью, около 1:00 и должен был вернуться к 6 утра. Но домой он не приехал. Поиски, в которых участвовали водолазы от МЧС и дайверы-добровольцы, начали оперативно, но несколько дней они не приносили результатов.

- Это был наш карьер, наше любимое место. Мы там всегда отдыхали. Муж там рыбачил и часто ездил один нырять, - рассказывала «Комсомолке» Елена, супруга ныряльщика. Она отметила, что Альвидас погружался в поисках крупных трофеев именно по ночам.

Альвидас Политика – ныряльщик с 25-летним стажем подводной охоты. Он человек в области известный. В 2012 году Альвидас стал героем сериала «Комсомолки» о том, как частные таксисты в Калининграде переходят на «легальные рельсы». Материал об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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