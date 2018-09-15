В Гвардейске задержали двух мужчин, которые воровали с полей кукурузу на продажу

15 Сент. 16:17 2018-09-15T16:17:32+03:00

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В Гвардейске полицейские задержали двух мужчин, причастных к краже кукурузы с полей. Заявление поступило от директора одного из сельхозпредприятий, который не досчитался на своих угодьях 321 початка кукурузы.

Выяснилось, что к краже причастны двое местных жителей 42-х и 39-лет.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что они хотели продать похищенную кукурузу на рынке, но не успели. Початки были обнаружены в автомобиле задержанных. Ущерб составил почти 6 тысяч рублей.

Полицейские проверяют горе-предпринимателей на причастность к другим хищениям продукции с фермерских хозяйств региона.