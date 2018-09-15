В Мамоново в подъезде ограбили пенсионера
35-летний преступник пропил деньги, которые отобрал у старика
Изменить размер текста:
В городе Мамоново задержали 35-летнего мужчину, который отнял деньги у 72-летнего местного жителя. Пенсионеру, который лишился 5 850 рублей, от пережитого стресса стало плохо и только на следующий день он смог обратиться за помощью в полицию.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что на пожилого мужчину злоумышленник напал в подъезде: выхватил деньги из кармана и скрылся.
Полицейские выяснили, что добытые деньги мужчина, кстати ранее судимый, пропил с приятелями.
За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы.