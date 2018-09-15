2018-09-15T16:30:33+03:00
Происшествия

В Мамоново в подъезде ограбили пенсионера

35-летний преступник пропил деньги, которые отобрал у старика
Александр КАТЕРУША
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В городе Мамоново задержали 35-летнего мужчину, который отнял деньги у 72-летнего местного жителя. Пенсионеру, который лишился 5 850 рублей, от пережитого стресса стало плохо и только на следующий день он смог обратиться за помощью в полицию.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что на пожилого мужчину злоумышленник напал в подъезде: выхватил деньги из кармана и скрылся.

Полицейские выяснили, что добытые деньги мужчина, кстати ранее судимый, пропил с приятелями.

За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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