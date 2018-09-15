«Балтика» сыграла вничью с подмосковными «Химками»

15 Сент. 18:03 2018-09-15T18:09:26+03:00

Калининградская команда, увы, не сумела выиграть на выезде

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Матч «Химки» - «Балтика» состоялся в субботу, 15 сентября, на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Игра выдалась динамичной и весьма интересной. Чего стоит только гол игрока «Балтики» Виталия Каленковича, забитый уже на второй минуте встречи.

Увы, первый там балтийцы проиграли со счетом 3:2. Причем игроки «Химок» Михаил Петрусев и Александр Димидко забили нам с пенальти.

Во втором тайме калининградцы сумели сравнять счет. Третий мяч в ворота «Химок» на 50 минуте отправил Владимир Дядюн.

Итог встречи 3:3.

«Химки» набрали 15 очков и занимают 10-е место в чемпионате. «Балтика» с 10 очками на 16-й строчке турнирной таблицы ФНЛ.

Следующую игру «Балтика» проведет с «Ротором» 19 сентября.