2018-09-16T12:07:03+03:00
Происшествия

В Калининградской области собака загрызла 5-летнюю девочку

Животное купили ее родители две недели назад
Карен АПРИЯНЦ
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В минувшую субботу в поселке Рощино Гурьевского района собака загрызла 5-летнюю девочку. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительной информации, ребенка покусала собака, приобретенная ее родителями около 2 недель назад. Как выяснилось, животное сидело на цепи и нападение произошло, когда девочка гуляла во двоере. На место происшествия выехали следователи, которые обнаружили на теле ребенка смертельные раны от укусов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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