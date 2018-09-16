На трассе под Калининградом маршрутка врезалась в опору ЛЭП и перевернулась

16 Сент. 14:15 2018-09-16T14:15:42+03:00

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В ночь на воскресенье на трассе у поселка Новодорожный произошло ДТП с участием микронавтобуса. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По предварительной информации, маршрутка врезалась в опору ЛЭП и вылетела в кювет. В результате, транспортное средство перевернулось на бок. Как заявляют очевидцы, водителя госпитализировали с переломом руки. Пассажиров в автомобиле не было.

Авария произошла на трассе возле посёлка Новодорожный ночью в воскресенье, 16 сентября. Съехав с дороги, микроавтобус Iveco опрокинулся на левый бок. По словам очевидцев аварии, водитель маршрутки не справился с управлением, с переломом руки его увезли в больницу. Также сообщается, что в транспортном средстве не было пассажиров.