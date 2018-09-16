16 Сент. 15:24 2018-09-16T16:32:33+03:00

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В субботу около 21:00 в Калининграде 12-летняя девочка упала со Второго эстакадного моста. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительной информации, инцидент произошел у дома по улице Генерала Павлова. Как оказалось, отец посадил девочку на перила, чтобы она посмотрела салют. Однако он не сумел удержать дочь и та упала с моста на крышу припаркованного автомобиля.

Школьница была доставлена в детскую областную больницу в тяжелом состоянии.