В Калининграде 12-летняя девочка упала со Второго эстакадного моста
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В субботу около 21:00 в Калининграде 12-летняя девочка упала со Второго эстакадного моста. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на экстренные службы региона.
По предварительной информации, инцидент произошел у дома по улице Генерала Павлова. Как оказалось, отец посадил девочку на перила, чтобы она посмотрела салют. Однако он не сумел удержать дочь и та упала с моста на крышу припаркованного автомобиля.
Школьница была доставлена в детскую областную больницу в тяжелом состоянии.