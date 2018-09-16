Калининградец получил шлагбаумом по крыше автомобиля при выезде со штрафстоянки

16 Сент. 17:24 2018-09-16T17:24:01+03:00

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В Калининграде водитель повредил автомобиль, когда забирал его со штрафстоянки. Инцидент произошел в минувшую субботу.

Мужчина приехал за своим «Фольксвагеном Пассатом», который за нарушении ПДД отправили штрафстоянку по ул. Портовой. Он оплатил услуги эвакуатора — 2100 рублей. А когда выезжал, в воротах по автомобилю хлопнул шлагбаум. От удара на крыше машины образовалась глубокая вмятина.

Теперь мужчине предстоит оплатить ремонт транспортного средства.