Загорелась газовая плита: в Калининграде при пожаре пострадали два человека
Одного из них с ожогами госпитализировали
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшее воскресенье вечером пожар случился в Московском районе Калининграда. В 18.30 поступило сообщение о том, что на улице Земнухова случилось возгорание в пятиэтажке.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на четвертом этаже в однокомнатной квартире на кухне загорелась газовая плита.
Огонь перекинулся на мебель. Серьезного пожара удалось избежать – огонь потушили подручными средствами еще до прибытия сотрудников пожарной охраны.
В результате пожара пострадали два человека. Мужчину с ожогами госпитализировали.